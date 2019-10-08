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Son Dakika Güncel Burhaniye'de parklar yenileniyor

Burhaniye'de parklar yenileniyor

34 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye park alanlarının içinde bulunan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tabelaların tamir ve bakımını yaparak eksiklerini tamamlıyor.

Burhaniye'de parklar yenileniyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye park alanlarının içinde bulunan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tabelaların tamir ve bakımını yaparak eksiklerini tamamlıyor. Burhaniye'de ki parklarda zamanla tahrip olan hava koşulları ve kullanımdan dolayı yıpranan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin yenileme ve bakım çalışmalarına başlandı.


Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, periyodik olarak ilçe genelinde yaptığı yenileme çalışmalarında, ortalama 30 parkın oyun ve spor aletleri ile birlikte tabelaları bakımdan geçirilerek boyandı. Denetim çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek harekete geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapılan keşifler sonucunda belirlediği parklarda hemen önlem alarak bakım ve yenileme çalışmalarına başlıyor. İlk olarak aletlerin onarım ve tamiratını yapan ekipler, zemin kauçukları ve kumları başta olmak üzere, yenilenmesi gereken parçaları da yenileyerek daha sonra aletlerin boyama işlemlerini yapıyor. Parkın genel eksiklerini de tamamlayan ekipler, daha sonra parkı vatandaşların hizmetine açıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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