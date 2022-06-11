Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı

11.06.2022 12:54
Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte polis denetimleri de arttı.

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte polis denetimleri de arttı. Dün gece ilçenin değişik kesimlerinde yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalanırken, 59 aracın sorgusu yapıldı, 17 araca toplam 26 bin 995 lira ceza uygulandı, 5 araç da trafikten men edildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla denetimleri artırdı. Vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmelerini temin için, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ilçe genelinde yapılan uygulamalar takdir topladı. Yapılan denetimler sırasında 303 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 42 umuma açık işyeri denetlendi. Yapılan denetimler sırasın da 4 aranan şahıs yakalanırken, 59 araç trafik ekipleri tarafından sorgulandı. 17 araca toplam 26 bin 995 lira ceza uygulandı. 5 araç ise trafikten men edildi. Uyulamaya katılan ekipleri kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, yaz sezonu boyunca bu tarz uygulama ve denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı
Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı
Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı
Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Burhaniye, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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