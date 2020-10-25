Burhaniye'de polis toplu taşıma araçlarını denetledi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi. Yapılan denetlemeler sırasında ayakta yolcu taşıyan 5 minibüse ceza kesildi.

Burhaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırılırken, trafik ekipleri de yolcu minibüslerini denetledi. Yapılan denetimlerde şehir içi ve Edremit'e yolcu taşıyan minibüsler denetlendi. Denetimler sırasında ayakta yolcu alan 5 minibüse ceza yazılırken, denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR