Burhaniye'de Polisler miniklerle buluştu - Son Dakika

Burhaniye'de Polisler miniklerle buluştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı kadın polis ekipleri, ilçede huzur ortamının sağlanması ve Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için çocuklarla bir araya geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı kadın polis ekipleri, ilçede huzur ortamının sağlanması ve Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için çocuklarla bir araya geldi. Çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içinde eğitim görmelerinin sağlanması ve mağdur duruma düşmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları ilgi gördü.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde ve Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından Mercan Adası Kreş ve Gündüz Bakımevinde bulunan 20 çocuğa yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan Toplantıda; koronavirüsten (COVİD-19) korunma yolları, 112 Polis imdat telefonu, genel güvenlik kuralları, kendini korumaya yönelik yapılması gerekenler ve boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı. Trafik kuralları, parklar ve oyun alanları dışındaki yerlerde oyun oynamamaları ve zaman geçirmemeleri, tanımadıkları kişilere karşı kendilerini koruma yöntemleri hususlarında da bilgi verilen öğrenciler polis ablalarına teşekkür etti. Polis Türkan Yamiç öncülüğündeki ekip, hazırlanan Çocuk Polis Kimlik Kartı ve Trafik Dedektifi Kartı dağıttı. Kreş Müdürü ve öğretmenleri yapılan çalışmadan memnun olduklarını ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu anlattı. Çalışmaların, ilçe genelinde bulunan kreşlerde ve eğitim döneminin başlaması ile birlikte anaokulu-ilk-orta ve liselerde eğitim gören çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Polisler miniklerle buluştu - Son Dakika

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