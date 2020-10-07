Son dakika! Burhaniye'de polisten motosiklet denetimi - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artırdığı trafik uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğünde ilçenin merkez mahallerinin giriş noktaları ile ana caddelerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosiklet sürücülerini tek tek durdurup denetim gerçekleştirdi. Evrak eksikliği bulunan, kask takmayan, abartı egzoz kullanan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletlere de el konuldu. 45 motosikleti denetleyen ekipler, 7 motosikleti trafikten menederken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.