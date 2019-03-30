Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara ve Ağaçlara Zarar Verdi

Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara ve Ağaçlara Zarar Verdi

26 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi geçen poyraz seralarda zarara yol açarken, bazı ağaçların dallarını kırdı.

Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara ve Ağaçlara Zarar Verdi, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi geçen poyraz seralarda zarara yol açarken, bazı ağaçların dallarını kırdı. Dünden beri devam eden aşırı rüzgar Burhaniye'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Burhaniye de, dünden beri devam eden poyraz fırtınası kırsal Kızıklı Mahallesi ovasında onlarca seranın örtülerinin yırtılmasını neden olurken, bazı badem ağaçları ile zeytin ağaçlarının dallarını kırdı. Zararın büyük olduğunu bildiren çiftçiler, destek beklediklerini söyledi. Seraları yeni kurduğunu anlatan Ramazan Adışen, "4 tane seram vardı. Seraları yeni kurmuştum. Rüzgar nedeniyle patladı. Perişan olduk. Yardım bekliyoruz." dedi. İsmail Aykurt da, "Bölgemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Fidanlarımızı yeni diktik seralara. Kuvvetli poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Büyük bir zararımız var. Devlet büyüklerinden destek bekliyoruz. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa Allah razı olsun. Biz burada 6-7 tane üreticiyiz. Hepimiz aynı şekilde zarar gördük. Bütün devlet büyüklerinden destek bekliyoruz. İnşallah bize destek olurlar." diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

Balıkesir, Poyraz Fırtınası, Burhaniye, Güncel
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