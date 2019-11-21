Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Burhaniye'de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Burhaniye'de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Dün gece bir ihbarı değerlendiren ekipler, trol yöntemi ile balık avlayan bir tekneyi yakalarken, kaptan dahil 5 kişiye toplam 36 bin 240 lira idari yaptırım uyguladı.


Dün gece, Bağlar burnu açıklarında fenerleri kapalı bir şekilde balık avcılığı yapan tekneyi takibe alan Sahil Güvenlik ekipleri, trol yöntemi ile balık avcılığı yaptığı belirlenen tekneyi limana çekti. Tekne üzerinde bulunan 1 takım trol ağı, bom direği ve ırgat donamını zapt edilirken, tekne kaptanı H.Ç. ile mürettebattan D.S., B.K.D., T.B. ve O.O. için toplam 36 bin 240 lira ceza kesildi. - BALIKESİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Burhaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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