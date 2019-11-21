Burhaniye'de Sahil Güvenlik kaçak avcılara göz açtırmıyor

Burhaniye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Dün gece bir ihbarı değerlendiren ekipler, trol yöntemi ile balık avlayan bir tekneyi yakalarken, kaptan dahil 5 kişiye toplam 36 bin 240 lira idari yaptırım uyguladı.



Dün gece, Bağlar burnu açıklarında fenerleri kapalı bir şekilde balık avcılığı yapan tekneyi takibe alan Sahil Güvenlik ekipleri, trol yöntemi ile balık avcılığı yaptığı belirlenen tekneyi limana çekti. Tekne üzerinde bulunan 1 takım trol ağı, bom direği ve ırgat donamını zapt edilirken, tekne kaptanı H.Ç. ile mürettebattan D.S., B.K.D., T.B. ve O.O. için toplam 36 bin 240 lira ceza kesildi. - BALIKESİR