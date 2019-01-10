Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Sami Yörüker İtfaiye Grup Amiri Oldu

Burhaniye'de Sami Yörüker İtfaiye Grup Amiri Oldu

1 saat önce

Burhaniye'de İdris Altay'ın emekliye ayrılması ile boşalan İtfaiye Grup Amirliği görevine Sami Yörüker atandı.

Burhaniye'de Sami Yörüker İtfaiye Grup Amiri Oldu, System.String[]
Burhaniye'de İdris Altay'ın emekliye ayrılması ile boşalan İtfaiye Grup Amirliği görevine Sami Yörüker atandı.

Edremit'te çalışırken, Burhaniye'ye atanan Yörüker, görevine başlarken, çalışma arkadaşları ile birlikte halkın can ve mal güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Acil Durum Afet Yönetimi mezunu olan Sami Yürüker, araç eksikliklerinin bulunmadığını söyleyerek, "33 kişilik kadromuz ile gece gündüz vatandaşın yardımına hazırız. Yaz aylarında bir ekibimizde cankurtaran olarak görev yapıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Edremit, Altay, İtfaiye, Burhaniye, Güncel
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