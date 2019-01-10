Burhaniye'de Sami Yörüker İtfaiye Grup Amiri Oldu
1 saat önce
Burhaniye'de İdris Altay'ın emekliye ayrılması ile boşalan İtfaiye Grup Amirliği görevine Sami Yörüker atandı.
Burhaniye
'de İdris Altay
'ın emekliye ayrılması ile boşalan İtfaiye
Grup Amirliği görevine Sami Yörüker atandı. Edremit
'te çalışırken, Burhaniye'ye atanan Yörüker, görevine başlarken, çalışma arkadaşları ile birlikte halkın can ve mal güvenliği için çalıştıklarını söyledi.
Acil Durum Afet Yönetimi mezunu olan Sami Yürüker, araç eksikliklerinin bulunmadığını söyleyerek, "33 kişilik kadromuz ile gece gündüz vatandaşın yardımına hazırız. Yaz aylarında bir ekibimizde cankurtaran olarak görev yapıyor" diye konuştu. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular
Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın Poşet Uygulamasını Destelemek Amacıyla 1 Milyon Bez Torba Dağıtacak
Esenyurt'ta Bir Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 14 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı