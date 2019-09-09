Burhaniye'de sazlık yangını söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Çoruk-Çıkrıkçı yolu kenarındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını ağaçlara zarar vermeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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