Burhaniye'de sazlık yangını söndürüldü
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Burhaniye ilçesinde çıkan sazlık yangınını itfaiye söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde çıkan sazlık yangınını itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Çoruk-Çıkrıkçı yolu kenarındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını ağaçlara zarar vermeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
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