Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de sazlık yangını söndürüldü
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Burhaniye'de sazlık yangını söndürüldü

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde çıkan sazlık yangınını itfaiye söndürdü.

Burhaniye'de sazlık yangını söndürüldü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde çıkan sazlık yangınını itfaiye söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Çoruk-Çıkrıkçı yolu kenarındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını ağaçlara zarar vermeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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