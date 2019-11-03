Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Şehit Mustafa Serin için lokma hayrı yapıldı
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Şehit Mustafa Serin için lokma hayrı yapıldı

Burhaniye'de Şehit Mustafa Serin için lokma hayrı yapıldı

6 saat önce

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için adının verildiği okulda lokma hayrı yapıldı.

Burhaniye'de Şehit Mustafa Serin için lokma hayrı yapıldı, System.String[]

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Şehidi Özel Hareket Polisi Mustafa Serin için adının verildiği okulda lokma hayrı yapıldı. Şehit anası Sevcan Serin'in yaptığı hayra, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.


Şehit Mustafa Serin Ortaokulu bahçesinde, hazırlanan lokmalar protokol üyeleri ile 280 öğrenci ve 30 öğretmene ikram edildi. Lokma yiyen öğrenciler, şehitler için dua ederken, okul müdürü Okan Günel de, şehit anası Sevcan Serin'e teşekkür etti. Müdür Okan Günel, "Bu gün okulumuzda 15 Temmuz şehidi Mustafa Serin için lokma hayrı düzenlendi. Şehit anası Sevcan Serin tarafından düzenlenen lokma hayrına 280 öğrenci ve 30 öğretmenimizle birlikte kaymakamımız ve müdürlerimiz de katıldı. Allah, hayrımızı kabul etsin. Şehidimizin anasına çok teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrencilerden Leyla İrem Karadana da, "Okulumuzda lokma hayrı yapıldı. Bizde lokma yedik. Şehitlerimizi unutmayacağız. Onları çok seviyoruz" dedi. Zeynep Sude Eroğlu ise, "Lokma hayrı yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi unutmayacağız. Onlar için dua ediyoruz" dedi. Yiğit Yiyenoğlu da, "Bu gün okulumuzda lokma hayrı yapıldı. Bütün şehitlerimize minnettarız. Şehitlerimize dua ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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