Burhaniye'de Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası öncesi ilçedeki şehit polislerin mezarları ile şehitlerin aileleri ve gazi polisler ziyaret edildi.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:45 Kaynak: İHA
ilçesinde, Polis Haftası
öncesi ilçedeki şehit polislerin mezarları ile şehitlerin aileleri ve gazi polisler ziyaret edildi. Kocacami'de şehitler için mevlit okutulurken, yarın da pilav hayrı yapılacak.
İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fatih
Durukan'ın öncülüğünde düzenlenen ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. İlk olarak Şehit Polis Mustafa Serin'in mezarını ziyaret eden polisler dualar okudu. Daha sonra şehit ailelerini ziyaret eden Müdür Vekili Fatih Durukan ve rütbeli polisler, son ziyareti de Gazi Polis Şeref Yıldız'a yaptı. Burhaniye'de düzenlenecek törenlerin ardından da pilav ayran ikramı yapılacak. - BALIKESİR
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