Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı

Burhaniye'de Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası öncesi ilçedeki şehit polislerin mezarları ile şehitlerin aileleri ve gazi polisler ziyaret edildi.

Burhaniye'de Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası öncesi ilçedeki şehit polislerin mezarları ile şehitlerin aileleri ve gazi polisler ziyaret edildi. Kocacami'de şehitler için mevlit okutulurken, yarın da pilav hayrı yapılacak.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fatih Durukan'ın öncülüğünde düzenlenen ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. İlk olarak Şehit Polis Mustafa Serin'in mezarını ziyaret eden polisler dualar okudu. Daha sonra şehit ailelerini ziyaret eden Müdür Vekili Fatih Durukan ve rütbeli polisler, son ziyareti de Gazi Polis Şeref Yıldız'a yaptı. Burhaniye'de düzenlenecek törenlerin ardından da pilav ayran ikramı yapılacak. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:45 Kaynak: İHA
Polis Haftası, Polis, Burhaniye, Güncel
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