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Son Dakika Güncel Burhaniye'de Şehit Yüzbaşı Aşık için çeşme yaptırıldı

Burhaniye'de Şehit Yüzbaşı Aşık için çeşme yaptırıldı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesirli Şehit Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık adına çeşme yaptırıldı.

Burhaniye'de Şehit Yüzbaşı Aşık için çeşme yaptırıldı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Balıkesirli Şehit Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık adına çeşme yaptırıldı. Şehidin ailesinin yaz aylarında ikamet ettiği Pelitköy Mahallesinde yaptırılan çeşmenin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner'de katıldı.


Pelitköy'deki çeşmenin açılışına, Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Zehra mine Öner'in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İrez, İlçe Müftüsü Hacı Öz, Jandarma personelleri, şehidimizin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Müftü Hacı Öz'ün yaptığı duadan sonra kurdele kesilirken, Kaymakam Öner de konuşmasında şehit için dua yapılmasını istedi. Kaymakam Öner, "Türk Milleti ve Türk Devleti vatana ve millete en büyük hizmeti geçen şehitlerimiz ve onların kıymetli ailelerine her zaman çok büyük önem ve değer vermiştir. Bu saygı, sevgi, özen ve öneme birçok örnek verebiliriz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz çeşmenin yapımında masrafları üstlenen ve şehidimiz ve ailesiyle hiçbir tanışıklığı olmayan Hayırsever vatandaşımız İsmail Kulak, Türk insanının şehitlerine ne kadar değer verdiğinin güzel bir örneği olmuştur. Bu hayırsever, vatansever vatandaşımıza ve çeşmemizin su bağlantısını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Şehidimizin ailesine hürmetlerimi sunuyorum. Allah onlara başka üzüntü ve keder yaşatmasın. Çeşmeden faydalanacak vatandaşlarımızın şehidimizin ruhuna dualar okumaları temennisinde bulunuyorum" dedi. Çeşme kurdelesinin kesilmesinden sonra lokma hayrı gerçekleştirildi. Tören, İlçe Müftüsü Hacı Öz'ün şehidin ruhuna okuduğu dua ile son buldu. - BALIKESİR

Burhaniye, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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