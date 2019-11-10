Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de sezonun ilk melkisi ilgi gördü
Son Dakika Güncel Burhaniye'de sezonun ilk melkisi ilgi gördü

Burhaniye'de sezonun ilk melkisi ilgi gördü

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, sonbahar yağışların erken düşmesi üzerine Kazdağı ile Madra dağında sezonun ilk melkisi (Çam Mantarı) de çıktı.

Burhaniye'de sezonun ilk melkisi ilgi gördü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, sonbahar yağışların erken düşmesi üzerine Kazdağı ile Madra dağında sezonun ilk melkisi (Çam Mantarı) de çıktı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar tarafından çarşıya getirilen melkinin kilosu da 15-20 lira arasında alıcı buluyor.


Burhaniye yöresinde güz yağışlarının erken düşmesi melki mantarının da erken çıkmasına neden oldu. Dağdan topladıkları melkiyi köşe başlarında satarak geçim sağlayan vatandaşlar, melkinin yörede bilinen zehirsiz bir mantar türü olduğunu söyledi. Melki satışlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Simitçi Ahmet Nedim Hergül, yağışların tekrarlaması halinde daha çok mantar çıkacağını söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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