Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası
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Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir- Çanakkale kara yolunun Burhaniye mevkisinde durdurdukları bir araçta 5 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör ile 22 fişek ele geçirdi.


Haklarında aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çanakkale, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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