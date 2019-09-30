Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:08 Kaynak: AA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir- Çanakkale kara yolunun Burhaniye mevkisinde durdurdukları bir araçta 5 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör ile 22 fişek ele geçirdi.
Haklarında aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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