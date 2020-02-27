Burhaniye'de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı - Son Dakika

Burhaniye'de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından tarihi Sinan Dede türbesinin bakım onarımı yapıldı.

Burhaniye'de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından tarihi Sinan Dede türbesinin bakım onarımı yapıldı. Burhaniye'nin Kızıklı köyünde bulunan tarihi Sinan Dede türbesi Burhaniye Belediyesinin yaptığı çalışmalarla yenilendi.


Civar iller dahil her yıl binlerce kişinin hayırlar yaparak dualar ettiği Sinan Dede türbesi, bakım ve onarımdan geçirildi. Burhaniye Belediyesi tarafından ilk planda türbenin bulunduğu odanın boya ve badanasının yapıldığı çalışmalarda, daha sonra türbe dış cephe boyası yapıldı. Türbe etrafında ziyaretçiler için dinlence alanlarının da tadilatlarının yapıldığı türbe ve çevresi yenilenerek ziyaretçilere açıldı.Emir Sultanın öğrencisi olan ve 14.yy'da orta Asya Kızık Türklerinden olan Sinan Dede, İslamiyet'in yayılmasında büyük hizmetler yaptığından dolayı 'bilge' olarak bilinirken, 'Ermiş' olarak anılmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken Kültür varlığı olan türbe, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Etrafında Anıtlar tarafından koruma altına alınan 13.yy ve 14.yy'dan kalma servi ağaçlarının da bulunduğu türbe Belediye çalışmalarının tamamlanmasından sonra ziyaretçileri ağırlamaya başladı. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
"Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]