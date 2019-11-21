Burhaniye'de sokak hayvanlarına

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentte bulunan park, cadde ve sokaklara otomatik suluklar konulmaya başlandı.

Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanları için otomatik sulukların montajını sürdürüyor.

İlçe genelinde öncelikle 26 park ve çeşitli bölgelerde yer alacak suluklar, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Temiz şebeke suyuna bağlanan sulukların sokak hayvanları su içtikçe boşalan hazneleri, şamandıra vasıtasıyla boş kalmıyor.

İnsanlar gibi hayvanların da çeşitli ihtiyaçları olduğunu bunun başında da su ihtiyacı geldiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, insanlar kadar hayvanların da kendileri için değerli olduğunu ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.