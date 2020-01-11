Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı - Son Dakika

Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı

6 saat önce

Burhaniye'de avcıların söndürmeden bıraktığı ateş ormanı yaktı.

Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı, System.String[]

Burhaniye'de avcıların söndürmeden bıraktığı ateş ormanı yaktı.


Edinilen bilgiye göre, Taylıeli Mahallesi Yıldızdağı mevkisinde avcıların bıraktığı tahmin edilen ateşten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına orman ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçrayan yangın bölgesine itfaiye araçları çıkmakta zorlanınca, Burhaniye Belediyesine ait iş makineleri yol açarak destek verdi. Yangın kış şartları nedeniyle kısa sürede söndürüldü.


Yangında, 4 dekarlık alanın hasar gördüğü belirlendi. Orman ekibine teşekkür eden Taylıeli Muhtarı Halil İbrahim Çakır, yangının örtü yangını şeklinde gerçekleştiğini belirtirken, yangına avcıların söndürmeden bıraktıkları ateşin neden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
20:22 İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı - Son Dakika Haber
20:07 TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:02 AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
19:48 Tarihçi İlber Ortaylı'dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı - Son Dakika Haber
19:39 Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika Haber
18:50 Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 20:31:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]