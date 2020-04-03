Burhaniye'de sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı - Son Dakika

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Burhaniye'de sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı
6 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal yardım ödemelerinin vatandaşların ikametlerinde yapılmaya başlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, ödemelerin emniyet, jandarma ve PTT ekiplerince sağlandığını belirtti.
Ekiplerin bu sabah itibariyle dağıtıma başladığını bildiren Öner, "Alınan tedbirler kapsamında görevlendirdiğimiz mutemetler vasıtasıyla yardım alacağı daha önce belirlenen vatandaşlarımıza ödemeleri kendi ikametlerinde yapacağız." ifadesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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