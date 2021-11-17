Burhaniye'de spor güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, 2021-2022 sezonunda yapılacak olan spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla toplantı yapıldı.

Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında "İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıda, spor müsabakalarının huzurlu bir ortamda sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ile katılanların talep ve görüşleri görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Zabıta Amiri Yüksel Yüce, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe de faaliyet gösteren spor kulüp temsilcileri katıldı. - BALIKESİR