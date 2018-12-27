Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Burhaniye'de Spor Kurslarına Yoğun İlgi

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" kapsamında düzenlenen kurslar yoğun ilgi gördü.

Burhaniye'de Spor Kurslarına Yoğun İlgi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" kapsamında düzenlenen kurslar yoğun ilgi gördü. Kaymakam Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Pekşen ile Şehit Mustafa Serin Ortaokulu'nda "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" kapsamında yürütülen kurslardan Türk Oyunu Hemsball ve Jimnastik Kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Hüseyin Öner, Hemsball Sporu'nun Türk Hocaların keşfedip dünyaya sunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Resmi Spor Branşı ünvanını hak eden bir spor olduğunu söyledi. Öner, "Hemsball Sporu; çocukların ve gençlerin psikomotor gelişiminin desteklenmesine, zihinsel koordinasyonunun gelişimine, odaklanma ve konsantrasyon gelişimine, reflekslerinin ve esnekliklerinin gelişimine büyük faydalar sağlıyor. Oynama kolaylığı nedeniyle spor salonuna ihtiyaç duymadan her öğrencinin spor yapmasına olanak sağlıyor. Okulumuzun zemin katında taban döşemeleri ve spor aletleriyle adeta spor salonuna dönüştürülen eski konferans salonunda düzenlenen Jimnastik Kursuna özellikle kız öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesiyle sporu geniş bir tabana yayarak tüm öğrencilerimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnunuz. Genç sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

Hüseyin Öner, Burhaniye, Spor
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