Burhaniye'de su deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
6 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, Boş su deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
ilçesinde, Boş su deposuna düşen kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Pelitköy
Mahallesinde gerçekleşti.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Pelitköy Mahallesi Karaoğlan
Caddesinde Seyfi Uran'a ait evin su deposundan kedi seslerinin gelmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraş sonucu, 3 metrelik su deposundan kediyi kurtarmayı başardı. Kedi doğal ortama salınırken, Seyfi Uran itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR
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