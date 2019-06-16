Burhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:40 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burhaniye ilçesi Pelitköy
Mahallesi Karaoğlan
Caddesinde bulunan Seyfi Uran, evinin bahçesinde bulunan boş su deposundan kedi sesi geldiğini duydu. Uran, su deposundaki 2 aylık yavru kediyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildridi. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye
Daire Amirliği'ne bağlı ekip, 3 metre derinliğindeki su deposundan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi doğal ortamına salındı.
- Balıkesir
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