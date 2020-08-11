Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi

Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi Balıkesir'in köylerinde yaşanan su sıkıntısı 2 köyü karşı karşıya getirdi.

Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in köylerinde yaşanan su sıkıntısı 2 köyü karşı karşıya getirdi.

Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde başlayan su sıkıntısı Taylıeli ve Şahinler Mahallelerini karşı karşıya getirdi. Şahinler Mahallesi'ne su sağlayan borunun gece saatlerinde kırılması üzerine jandarma araştırma başlatırken, su kaynağına gelen Taylıelili vatandaşlar, 10 gündür susuz olduklarını anlatarak, Şahinler'e aynı kaynaktan su verilmemesini istediler.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesi'nde, mahalleye su sağlayan kaynaktan komşu mahalle olan Şahinler'e de su verilmeye başlanması üzerine su sıkıntısı çekilmeye başlandığı iddia edildi. Su sıkıntısı vatandaşların tepkisine neden oldu. Dün gece mezarlık mevkiindeki kaynaktan Şahinler'e su taşıyan boruların delinmesi Baski'yi harekete geçirdi. Jandarma yaşanan boru delinmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, su kaynağı çevresinde toplanan vatandaşlar, 10 gündür susuzluk çektiklerini söyledi. Suyun Şahinler Mahallesi'ne verilmesine karşı olduklarını anlatan vatandaşlar, 900 yıllık su kaynağının kendilerine ait olduğunu söylediler. Suyun köylünün rızası alınmadan verildiğini ileri süren Ali Karpat, "Baski buraya kuyu açarak Şahinler'e su verdi. Böylelikle bizim köye yeterli su gitmez oldu. Taylıeli susuz kaldı" dedi.

Mustafa Tebiş de, "Susuz kaldık. Defalarca Baski'yi aradım. Çözüm olmadı. Bu suyu 1978 yılında biz imece ile getirdik. Susuzluktan peçete ile taharetlenmek zorunda kaldım. Benim yaşım 70. Biz bu suyun Şahinler'e verilmesine karşıyız" şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ise, "Bu bizim 900 yıllık su kaynağımız. Köylünün rızası olmadan Şahinler'e verildi. Bu sadece içme suyu değil. Bu su buradan İskeye'ye kadar dereye canlılık veriyor. Köyümüz 8-10 gündür susuzluk çekiyor. Şahinler köyünün sokaklarında sular akarken biz susuzluk çekiyoruz. İnsanlarımız elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor. Bu suyun Şahinler'e verilmesini istemiyoruz. Bizim gayemiz düşmanlık değil. Arbede çıkmasını istemiyoruz. Şahinler'e başka kaynaklardan su sağlansın. Bunu Baski mi yapar belediye mi yapar bilemiyorum. Ancak, bizim suyumuzun verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi

Balıkesir, Burhaniye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin         
18:39
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu         
17:40
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol         
17:36
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum         
17:31
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı         
17:17
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti         
14:26
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık         
14:11
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz         
12:02
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 00:12:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei