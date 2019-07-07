Burhaniye'de sulama motorundan çıkan ot yangını korkuttu
36 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılan ot yangını korkuya neden oldu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi
Ayaklı Mevkiinde sulama motorundan çıktığı sanılan ot yangını korkuya neden oldu. Yazlıkları duman atında bırakan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mevkiinde yangın ihbarını alan Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri kısa zamanda olay yerine ulaştı. Yörede sulama yapan bir motordan çıktığı sanılan yangın kısa sürede sürdürüldü. Yangının söndürülmesi, yöredeki yazlıkçılara rahat bir nefes aldırdı. - BALIKESİR
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı
Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!
"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!