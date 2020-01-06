Burhaniye'de tarihi meşelerin yaprakları sokak hayvanlarına yatak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de tarihi meşelerin yaprakları sokak hayvanlarına yatak oldu - Son Dakika

Burhaniye'de tarihi meşelerin yaprakları sokak hayvanlarına yatak oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde bulunan tarihi meşe ağaçları kış nedeniyle yapraklarını dökerken, dökülen yapraklarda sokak hayvanlarına yatak oldu.

Burhaniye'de tarihi meşelerin yaprakları sokak hayvanlarına yatak oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde bulunan tarihi meşe ağaçları kış nedeniyle yapraklarını dökerken, dökülen yapraklarda sokak hayvanlarına yatak oldu.Yörede yoğun kış şartlarının yaşandığını anlatan Kemal İşi, hayvanların ısınmak için meşe yapraklarının üzerinde yattığını söyledi.


İlçenin Ören mahallesinde bin 600 dolayındaki tarihi meşe ağacı yapraklarını dökerken, sokak hayvanları da yaprakların üzerinde yatmaya başladı. Sokak hayvanlarına ilgi gösterilmesini isteyen Kemal İşi, "Havalar çok soğudu. Bunun içinde hayvanlar üşümeye başladı. Herkes kapısının önüne yiyecek ve su koymalı. Ören'de dökülen meşe yaprakları da sokak hayvanlarına yatak oldu. Örenimizde Anıtlar Yüksek Kurulundan tescilli bin 600 dolayında meşe ağacı bulunmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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