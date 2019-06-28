Burhaniye'de tarım arazisinde yangın
17 dakika önce
Burhaniye ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:15 Kaynak: AA
ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Şahinler Mahallesi Şahinderesi mevkisinde bir tarım arazisinde yakılan anız ateşi kontrolden çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 zeytin ağacı zarar gördü.
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