Burhaniye'de tarım arazisinde yangın
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
'in Burhaniye
ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Çoruk Mahallesi Dereboyu mevkisinde otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki bir zeytin bahçesine sıçradı.
Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 13 dönümlük bahçedeki zeytin ağaçları da kısmen zarar gördü.
Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi!