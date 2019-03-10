Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Termometreler 26 Dereceyi Gösterdi

Burhaniye'de Termometreler 26 Dereceyi Gösterdi

22 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, 3 gündür bahar havası yaşanırken, termometreler 25-26 dereceyi gösterdi.

Burhaniye'de Termometreler 26 Dereceyi Gösterdi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 3 gündür bahar havası yaşanırken, termometreler 25-26 dereceyi gösterdi. Havanın ısınması vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye de, soğuk ve yağışlı havaların ardından bahar havasının yaşanması vatandaşları sevindirdi. Termometreler 25-26 dereceyi gösterirken, insanlar kendini sokağa attı. Sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran Burhaniyeliler, park ve bahçelere akın etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda güvercinleri koşturan kızını seyreden Seher Emir, "Bugün hava çok güzel. Kızımla birlikte sokağa çıktık. Kızım güvercinleri koşturuyor, ben de onu izliyorum" diyerek sıcak havaların tadını çıkardıklarını anlattı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

kızım dizisi, Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu Almanya'da Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Termometreler 26 Dereceyi Gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]