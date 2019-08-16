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Burhaniye'de THK ilçe yönetimi Kaymakam Öner'i ziyaret etti

33 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, 2 yıl aradan sonra faaliyet göstermeye başlayan Türk Hava Kurumu Burhaniye Şubesi'nin Başkanı Mustafa Tuna ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kocabıyık, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Burhaniye'de THK ilçe yönetimi Kaymakam Öner'i ziyaret etti, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 2 yıl aradan sonra faaliyet göstermeye başlayan Türk Hava Kurumu Burhaniye Şubesi'nin Başkanı Mustafa Tuna ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kocabıyık, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Kaymakam Öner tarafından makamda kabul edilen THK yönetimi, kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verirken, plan ve projelerini anlattı.

Konuklarına ikramlarda bulunan Kaymakam Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. THK'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle kurulan ve ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Türk Hava Kurumunun tekrar ilçede faaliyete geçmesinin sevincini yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Öner, "Aynı zamanda Fahri Başkanı olduğum bu güzide kurum, pilotaj eğitimleri, akademik eğitimler, hava ambulans hizmeti, yangın söndürme gibi faaliyetler yürüten ve havacılık sektörüne personel yetiştiren çok önemli bir kurum. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından beri ilçemize ve milletimize hizmet eden Türk Hava Kurumunun daha nice başarılı hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Burhaniye'de de Türk Hava Kurumu en eski sivil toplum örgütlerinden biri. Biz de Kaymakamlık olarak bu güzide kuruma destek olmaya devam edeceğiz. Yeni Şube Başkanı Mustafa Tuna ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - BALIKESİR
Türk Hava Kurumu, Mustafa Tuna, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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