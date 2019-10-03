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Burhaniye'de trafiğe kadın eli

5 dakika önce

Burhaniye ilçesine bir hafta önce atanan trafik amiri Özgül Reçel, dün ilk kez denetime katılırken, sürücüler alışılmışın dışında kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı.

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Burhaniye ilçesine bir hafta önce atanan trafik amiri Özgül Reçel, dün ilk kez denetime katılırken, sürücüler alışılmışın dışında kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı. İlçe Trafik Şube Amirliği görevine atanan komiser yardımcısı Reçel, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulamasında ilgi odağı oldu.


Uygulamaya katılan Kaymakam Hüseyin Öner, komiser yardımcısı Özgül Reçel'e başarı dilerken, "İlçemizde ilk kez bayan trafik amiri göreve başladı. Trafikteki farkındalığı artırma adına faydalı olacağına inanıyorum. Görevinde başarı diliyorum" dedi. Burhaniye Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamaya bayan trafik polisi Hatice Karayörük de katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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