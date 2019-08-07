Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de trafo yangını korkuttu
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Burhaniye'de trafo yangını korkuttu

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan trafo yangını korkuya neden oldu.

Burhaniye'de trafo yangını korkuttu, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan trafo yangını korkuya neden oldu. Yangın İskele Mahalle Cami önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde İskele Cami önündeki trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri trafo yangınını söndürürken, trafo yakınında oturanlar da rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
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