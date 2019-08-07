Burhaniye'de trafo yangını korkuttu
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan trafo yangını korkuya neden oldu.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan trafo yangını korkuya neden oldu. Yangın İskele Mahalle Cami önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde İskele Cami önündeki trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri trafo yangınını söndürürken, trafo yakınında oturanlar da rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Acun Ilıcalı ve Nusret'ten BB Erzurumspor'a dev destek! Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı