Burhaniye'de turizm sektör temsilcileri buluştu - Son Dakika

Burhaniye'de turizm sektör temsilcileri buluştu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Organizasyonunda Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Organizasyonunda Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İstanbul Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serkan Gümrükçü ve Muhammet Murat Cüntay'ın sunumlarıyla video konferans yoluyla "Yeni Normalde Turizm Sektörüne Yönelik Merak Edilenler" konulu toplantı gerçekleşti.


Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban moderatörlüğünde gerçekleşen ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'in ve kayıtlı sektör üyelerinin katıldığı toplantıda, öncelikle pandemi sürecinde turizmin fotoğrafı çekilerek Burhaniye turizmine yönelik ilgi çekici konulara değinildi. Yeni normal de turistik tüketicilerin öncelikli olarak ikinci konutlarını tatil amaçlı kullanma eğiliminde olduğu ve bu konutlarını kullanmayanların da paylaşım ekonomisi yaklaşımı ile konutlarını kiraladıkları bir dönemde olduğumuza dikkat çekilirken, bu süreçte hem otel işletmelerinin hem de yöre halkının mağdur edilmemesi gerektiğine değinildi. Kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınabilmesi ve özellikle kayıtlı ya da kayıtsız bu hizmeti verenlerle bu dönemde güçlü bir iletişim kurulması, gerekirse bir platform oluşturularak ikinci konut ve benzeri yerlerin talebi karşılamadığı dönemde turistik tüketicilerin konaklama işletmelerine yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ev kiralama hizmeti sunan. Kısa süreli kalacak yer arayanlar ile evini kiraya vermek isteyenleri buluşturan, dünyanın en büyük alternatif konaklama platformlarından biri olan Airbed & Breakfast" (airbnb ) platformu benzeri çalışmaların yapılması yöre turizmine ve ekonomisine hareket kazandıracağı vurgulandı. Ayrıca, Burhaniye turizmini hareketlendirmek amacı ile ortak turizm platformu kurulması ve Turizm Sektöründe hizmet veren, bu alanda çalışmalar yapan Burhaniyelilerin toplantılara dahil edilmesi ve Sosyal Medya alanında Burhaniye'yi ön plana çıkaracak ve tanıtımını yapacak sayfaların açılması konusunda tavsiyelerde bulunuldu. İlginç ama önemli olduğunun üstüne basılarak dile getirilen bir diğer konu da Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesinin kendilerine ait olan ya da hazineye ait olan doğal kamp karavan alanlarını bölgede hizmet veren tesislere belirli şartlarla alt yapı hizmeti sağlanarak verilmesi ve sabit giderlerini karşılamalarına yardımcı olabilmelerine yönelik oldu. Burada amaç turistlerin tatil eğilimlerinin kamp karavan gibi alternatif turizm yaklaşımlarına olduğu hiç olmazsa tesislere gelmek istemeyen turistleri bu şekilde ağırlayıp gelir kaynağı yaratılabileceği dile getirildi. Birçok konunun konuşulduğu yaklaşık iki saate yakın süren ve birçok sorunun cevaplandığı toplantı sağlıklı ve güvenilir bir turizm sezonu dilekleri ile sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de turizm sektör temsilcileri buluştu - Son Dakika Ekonomi

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