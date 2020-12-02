Burhaniye'de tutuşan buzdolabı az kalsın evi yakıyordu - Son Dakika

Burhaniye'de tutuşan buzdolabı az kalsın evi yakıyordu
02.12.2020 12:33
Burhaniye ilçesinde, tutuşan buzdolabı az kalsın evi yakıyordu.
Burhaniye ilçesinde, tutuşan buzdolabı az kalsın evi yakıyordu. Buzdolabı yangını, Geriş Mahallesi Hasan Fehmi Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi Hasan Fehmi Sokakta Erdinç Akgün'ün oturduğu 11 numaralı evin mutfağındaki buzdolabı yanmaya başladı. Bir taraftan yanan dolabı söndürmeye çalışan vatandaşlar, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kablolardaki kısa devre yüzünden çıktığı sanılan yangın büyümeden sündürülürken, yaşanan korku sona erdi. - BALIKESİR
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