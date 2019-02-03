Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Umrecilere Pilavlı Uğurlama

Burhaniye'de Umrecilere Pilavlı Uğurlama

47 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, umreye giden vatandaşlar için pilavlı uğurlama töreni yapıldı.

Burhaniye'de Umrecilere Pilavlı Uğurlama, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, umreye giden vatandaşlar için pilavlı uğurlama töreni yapıldı. Umreciler, bu gece saat 04.00'te Kocaseyit Havalimanı'ndan uğurlanırken, uçağın Kocaseyit'ten kalkmasının umreye olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.

Burhaniye'de umreye giden vatandaşlar, Kocacami'de mevlit okuturken, mevlitten sonra da umrecilere ve uğurlamaya gelen vatandaşlara bulgur pilavı ve ayran ikramı yapıldı. Mevlitten sonra emekli imam Hüseyin Gülmez tarafından dua yapılırken, vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Gece saat 04.00'te hareket edeceklerini anlatan Nizam Turizm Organizatörü Fuat Büke, "Allah kısmet ederse 20 günlük umre seyahati için yola çıkıyoruz. Dualarla hareket ediyoruz. Çok sayıdaki insan bizleri uğurlamaya geldi. Allah hepsinden razı olsun. Uçağımız Kocaseyit Havalimanı'ndan kalkıyor. Uçağın Kocaseyit'ten kalkıyor olması umreye olan ilgiyi artırıyor. Eğer uçak buradan kalkmasaydı İstanbul veya İzmir'den hareket edecektik. Kocaseyit Havalimanı işimizi kolaylaştırdı. Gene aynı şekilde uçağımız buraya inecek" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Burhaniye, Güncel
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