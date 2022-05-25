Burhaniye'de üniversite öğrencilerine "Yeni Nesil İnsan Kaynakları" anlatıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de üniversite öğrencilerine "Yeni Nesil İnsan Kaynakları" anlatıldı

25.05.2022 12:30
Burhaniye'de üniversite öğrencilerine "Yeni Nesil İnsan Kaynakları" anlatıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fakülte öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil İnsan Kaynakları" söyleşisi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fakülte öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil İnsan Kaynakları" söyleşisi gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Girişimcilik Atölyesi koordinatörlüğünce yapılan söyleşide öğrencilere, CV hazırlamanın önemli incelikleri, yeni nesil iletişim araçlarını kullanırken ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenler aktarıldı.

Fakültenin Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, konuyla ilgili açıklamasında, öğrencilere fayda sağlayan birçok etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Etkinlikte, Yırcalı Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Seda Karakuş'un öğrencileri bilgilendirdiğini kaydeden İlban, "Bundan sonraki süreçte de yapacağımız etkinliklerle öğrencilerimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin insan kaynakları ve kariyer olanakları hakkındaki meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından etkinlik, Prof. Dr. İlban'nın Seda Karakuş'a teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.

Söyleşiye, BUBFA Girişimcilik Atölyesi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayşegül Yıldırım Kutbay, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir Üniversitesi, Girişimcilik, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de üniversite öğrencilerine 'Yeni Nesil İnsan Kaynakları' anlatıldı - Son Dakika


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