Burhaniye'de Üniversiteliler hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri Takım Çalışması dersi kapsamında sokak hayvanları için birçok projeyi hayata geçirdiler.



Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban danışmanlığında "BUBYO Farkındalık Peşinde: Bir Elde Sen Uzat", "BUBYO ile Geleceğe İz Bırak: Patili Dostlara Bir Mama Bir Yuva", "BUBYO Sokak Hayvanlarına Can Veriyor" ve "BUBYO Hayvanlara Dokunuyor: Sokak Hayvanlarına Dost Eli" projeleriyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılarken aynı zamanda sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirdiler.



Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 3. Sınıf 2.Öğretim öğrencileri, "Siz de Bir El Uzatın" projesi ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılayarak bilinçli bir birey olma yolunda çalışmalar yaptılar. Öğrenciler, Burhaniye Bahadınlı köyünde Bahadınlı İlkokulu ve Ortaokulu ile başlayıp Burhaniye Merkezde Nadir Tolun İlkokulu, Nadir Tolun Ortaokulu, sonrasında ise Faruk Kızıklı İlkokulunda öğrencilere kendilerinin hazırlayıp paketledikleri sevgi mamalarını dağıttılar. Burhaniye Belediyesi ve sponsorların katkıları ile sokak hayvanları için 350 kilogram mama toplayan öğrenciler, bu mamaları paketleyerek (2000 paket) hem öğrencilere, hem de sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde esnafa dağıttılar. Bankacılık ve Finans Programı 3. Sınıf 1. Öğretim öğrencileri de " Patili Dostlara Bir Mama Bir Yuva" sloganıyla yola çıktıkları projede kış aylarının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarına yuvalar yaparak onların yaşamlarını kolaylaştırdılar. İskele Mahallesi Meydanı, Leman Güçlü Parkı ve Öğretmenler Mahallesi Meydanına 3 adet barınağı kendileri dizayn edip yerleştirdiler. 3. Sınıf 2. Öğretim Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencileri "BUBYO Sokak Hayvanlarına Can Veriyor" ve Uluslararası Ticaret Programı 3. Sınıf 1. Öğretim öğrencileri ise "Sokak Hayvanlarına Dost Eli" sloganları ile su borularından mama ve su kabı tasarlayarak sadık dostların kullanması için Burhaniye'nin çeşitli mahallelerine yerleştirdi. Sponsorlardan elde ettikleri bütçe ile nalburdan temin ettikleri su borularını, sokak hayvanlarının rahatça mama yiyip su içebilecekleri şekilde tasarlayan öğrencilerin, kapların üzerine çizdikleri pati desenleri de tasarımlarına renk kattı. Son olarak yaptıkları mama ve su kaplarını; Burhaniye şehir merkezi, Bahçelievler Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi ve Ören Mahallesi'ne yerleştiren gençler, kapların içini temiz su ve mamalarla doldurarak sokak hayvanlarının kullanımına sundu. Kaplar yerleştirilir yerleştirilmez ise sokak hayvanları, kapların etrafına toplanarak su ve besin ihtiyaçlarını karşıladı. Projede görev alan öğrencilere teşekkür eden Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Takım Çalışması dersi kapsamında hayata geçen projeler, hem bölgede üniversite öğrencilerine yönelik bakış açısının olumlu yönde değişmesine, hem de üniversite öğrencilerinin hayatın içinde olabilmeleri için son derece önemli. Bu projeler aslında tüm canlıların en temel ihtiyaçlarından ilkine, yaşamı sürdürebilmek için beslenme ihtiyacına ve değer verilmesi gerekenin sadece insan canı olmadığına vurgu yapıyor. Öğrencilerimizle birlikte imkanlarımız el verdiğince tüm canlıların haklarına saygı duymayı ve değerli olduklarını gösterecek uygulamalar yapmaya dikkat ediyoruz ve bu halkayı genişletmeyi hedefliyoruz. Biz bu çalışmaya ilk olarak yaşadığımız bölgeden başladık. Öğrencilerimin Burhaniye'de başlattığı bu güzel çalışmanın Üniversitenin diğer birimlerinde ve Balıkesir'in diğer ilçelerinde de yayılmasını diliyorum. Umuyoruz ki bu çalışmamız kelebek etkisi oluşturacaktır" dedi. - BALIKESİR