Burhaniye'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürleri katıldı.



İlçede uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, öncelikle 2019 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Akabinde, 2020 yılında uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, kontrolü sağlayacak denetleme çalışmaları, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları masaya yatırıldı. Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, " Uyuşturucu ile mücadele tüm kurumların koordineli bir şekilde ortak çalışmasıyla başarıya ulaşacaktır. Toplumun tümü için büyük tehlike arz eden bu tür bağımlılıklarla mücadelede sorumluluk almak gerekir. Uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzla, kamu görevlilerimizle ve bilinçli vatandaşlarımızla uyuşturucu ve madde bağımlılıklarına topyekün karşı duracağız." dedi. - BALIKESİR