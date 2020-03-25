Burhaniye'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Burhaniye'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından gideriliyor.

Burhaniye'de

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından gideriliyor.

Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada; 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirdikleri takdirde kırsal ve merkez mahallelerde ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere gece gündüz görev yaptığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner, 65 yaş üstü vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını evlerine teslim edecek. İlgili kurumlarımızla harekete geçmek için sizlerin bir telefonuna bakıyoruz. Hepimizin sağlığı için bu tedbirlere uymalıyız. Biz emniyet, jandarma ve tüm kamu personelimizle ve belediye ekiplerimizin destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kısıtlama kapsamındaki vatandaşlarımızın da gereğini yaparak yetkililere yardımcı olacaklarına inanıyorum."

Öner, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların Kaymakamlık Vefa İletişim Merkezinin 422 20 99 numaralı telefona da ihtiyaçlarını bildirebileceğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu" üyelerinin vatandaşlara gerekli hijyen kuralları çerçevesinde hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:44:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]