Burhaniye'de

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından gideriliyor.

Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada; 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirdikleri takdirde kırsal ve merkez mahallelerde ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere gece gündüz görev yaptığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner, 65 yaş üstü vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını evlerine teslim edecek. İlgili kurumlarımızla harekete geçmek için sizlerin bir telefonuna bakıyoruz. Hepimizin sağlığı için bu tedbirlere uymalıyız. Biz emniyet, jandarma ve tüm kamu personelimizle ve belediye ekiplerimizin destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kısıtlama kapsamındaki vatandaşlarımızın da gereğini yaparak yetkililere yardımcı olacaklarına inanıyorum."

Öner, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların Kaymakamlık Vefa İletişim Merkezinin 422 20 99 numaralı telefona da ihtiyaçlarını bildirebileceğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu" üyelerinin vatandaşlara gerekli hijyen kuralları çerçevesinde hizmet ettiğini sözlerine ekledi.