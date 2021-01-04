Burhaniye'de yağmur bulutları beğeni ile izlendi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, yağmur bulutları gökyüzünü süsledi.

Sabahın erken saatlerinde camiden dönen vatandaşlar. Madra dağının üzerindeki bulutlardan etkilenirken, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Burhaniye yöresinde son günlerde düşen yağmur özellikle çiftçileri sevindirirken, Madra dağı üzerinde oluşan yağmur bulutları da adeta büyüledi. Burhaniye'de son günlerde yaşanan ılık havalarla birlikte bazı ağaçlar çiçek açmaya başlarken, yağmurlu havalarda dağlarda oluşan bulutlar da ilgi odağı oldu. Bulutların seyrine doyum olmadığını anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi, "Son günlerde düşen yağmurlar çiftçileri sevindirdi. Bu arada oluşan bulutlar da güzel manzaralar oluşturdu. Sabah namazı sonrası Ören camiinden dönerken, Madra dağı üzerindeki bulutlar ilgimizi çekti. Bol bol fotoğraf çektik. " dedi. - BALIKESİR