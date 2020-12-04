Burhaniye'de yağmur duası yapıldı - Son Dakika

Burhaniye'de yağmur duası yapıldı
04.12.2020 15:23
Burhaniye ilçesinde, sonbaharın kurak geçmesi üzerine yağmur duası yapıldı.
Burhaniye ilçesinde, sonbaharın kurak geçmesi üzerine yağmur duası yapıldı. Ören Camiinde Cuma namazı sonrası yapılan duaya yüzlerce vatandaş katıldı.
Ören Camiinde bir araya gelen vatandaşlar, Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasına katıldı. Ören Camii imam Kadir Özdemir'in yaptığı duaya amin diyen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Yöre de büyük kuraklık yaşandığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Daman, "Ekim ayından bu yana yağmur düşmedi. Böyle olunca zeytinler küçüldü. Çiftçi buğdayını ekemedi. Yağmur için hep dua ediyoruz. Ören cami imamı Kadir Özdemir ve duaya katılan vatandaşlara teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR
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