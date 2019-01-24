Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Burhaniye'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.

Burhaniye'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.

Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Osman Altaş'ın cesedini polis ve sağlık ekipleri buldu. Koah hastası olduğu öğrenilen Osman Altaş'ı göremeyen komşuları polise haber verdi. Eve giren polis Altaş'ı çekyatın üzerinde hareketsiz bulurken, sağlık ekibi yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Altaş'ın cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

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