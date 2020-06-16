Burhaniye'de yayla yollarına onarım - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde yaylalara çıkışlar tamamlanırken, belediyede yayla yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Yaylaya bağlanan yollar başta olmak üzere ana arterlerde çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi, kepçe ve arazözlerle gece gündüz aralıksız çalışıyor.



Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere ilçe genelinde yaşayanlar için rağbet gören yaylalar, ülke genelinde de üne sahip. Madra dağı eteklerinde 16 yaylası bulunan Burhaniye'nin, her yaylasının da ayrı bir özelliği bulunuyor. Yaz aylarında yaylada gerek hayvancılık, gerekse tarımla uğraşan Burhaniyeliler, düzenleme yapılan yayla yollarıyla rahatça ulaşımlarını sağlayarak sezonlarını geçiriyor. Burhaniye'nin ün yapmış yaylaları bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaz aylarında ilçe halkının dört gözle beklediği yayla sezonu açıldı. Halkımız yaz aylarını yaylalarda tarım ve hayvancılıkla yaparak gerek ilçeye gerekse bölgeye katkıda bulunarak geçiriyor. Yayla kültürümüzün daha da yaygınlaşması bizim yapacağımız hizmetlerle eşdeğerli. Bunun için ilk yapılması gereken çalışma da yollar olmalı. Vatandaşlarımızın yaylalara rahat ulaşım sağlayabilmesi için yollarımızda genişletme ve düzenleme çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR