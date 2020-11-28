Burhaniye'de yazlık sitedeki çöplük yangını söndürüldü - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Orjan Tatil Sitesi çöplüğünde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın, siteyi duman altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, 1803 konutlu Orjan Tatil Sitesi yanındaki çöplük alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını bir saatlik uğraşı sonunda söndürdü. Vatandaşlar. yazlıkları duman altında bırakan yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR