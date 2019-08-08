Burhaniye'de Yazlıkçılar Kazdağı çileğini sevdi
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Kazdağları eteğindeki köylerde üretilen çilek Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan yazlıkçılar tarafından ilgi gördü.
Kazdağları Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
eteğindeki köylerde üretilen çilek Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde yaşayan yazlıkçılar tarafından ilgi gördü. Çanakkale
'nin Yenice
ilçesine bağlı Akçakoyun
köyünde ürettiği çileği Ören
sahilinde satan Doğan Gürneş, ürürün büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Akçakoyun köyünde 10 dekarlık alanda çilek ektiğini anlatan Gürneş, ürünü Edremit
körfezinde yazlıkçılara sattığını söyledi. Çilekleri minyatür kasalara koyan 28 yaşında 2 çocuk babası Gürneş, "Köyümüzde çilek ekimi oldukça fazla. Çileğimiz çok lezzetlidir. Onun için de kutuluyor. Mini kasalarda yaklaşık 1 kilo 300 gram dolayında çilek oluyor. Kasasını 10 liradan satıyorum. Geçimimi çilekten sağlıyorum" dedi. - BALIKESİR
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