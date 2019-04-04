Burhaniye'de Yeni Müdürden Kaymakam Ziyareti
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne atanan Erdem Acar göreve başlarken Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Burhaniye
ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne atanan Erdem Acar göreve başlarken Kaymakam Hüseyin Öner
'e nezaket ziyaretinde bulundu. Acar'ı makamında kabul eden Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner; "Nüfus teşkilatı günümüzde hizmet alanı genişleyen, hizmetleri çok daha önemli hale gelen bir kurum. Yeni müdürümüz geçmişte görev yapan mesai arkadaşlarımızın taşıdığı hizmet bayrağını devraldı. Yeni görevinin vatandaşlarımızın memnun kalacağı, etkin ve hızlı hizmet sunulacak başarılı hizmet yıllarına vesile olmasını diliyorum. Ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
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