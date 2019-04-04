Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Yeni Müdürden Kaymakam Ziyareti

Burhaniye'de Yeni Müdürden Kaymakam Ziyareti

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne atanan Erdem Acar göreve başlarken Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Burhaniye'de Yeni Müdürden Kaymakam Ziyareti, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne atanan Erdem Acar göreve başlarken Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu. Acar'ı makamında kabul eden Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner; "Nüfus teşkilatı günümüzde hizmet alanı genişleyen, hizmetleri çok daha önemli hale gelen bir kurum. Yeni müdürümüz geçmişte görev yapan mesai arkadaşlarımızın taşıdığı hizmet bayrağını devraldı. Yeni görevinin vatandaşlarımızın memnun kalacağı, etkin ve hızlı hizmet sunulacak başarılı hizmet yıllarına vesile olmasını diliyorum. Ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:10 Kaynak: İHA

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel
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