Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu - Son Dakika

Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğrencilerin tutumlu olması, savurganlığın önüne geçilmesi, yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerli malı haftasını oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu.

Burhaniye'de Yerli Malı Haftası coşkusu, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğrencilerin tutumlu olması, savurganlığın önüne geçilmesi, yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerli malı haftasını oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu.


Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin müzik dinletisinin ardından öğrenci ve velilerin hazırladıkları Anadolu'nun yedi bölgesinden yerel lezzetlerin tanıtıldığı stantlar katılımcılar tarafından teker teker ziyaret edildi. Öğrenciler annelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri arkadaşları ile paylaşmanın sevincini yaşadılar.


Kaymakam Öner, ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması için yerli üretimin artması, israfın önüne geçilmesi, tasarruf yapılması ve yerli malının kullanılması gerektiğini ifade ederek bu bilincin çocuklarda küçük yaşlarda yer etmesi ve milli şuur oluşması için düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Ülkemizde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda düzenlenen etkinlik, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri ve okul yönetimi ile öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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