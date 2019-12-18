Burhaniye'de Yerli Malı Haftası etkinliği - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda bir etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrencilerin tutumlu olması, savurganlığın önüne geçilmesi, yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerli malı haftasını oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin müzik dinletisinin ardından öğrenci ve velilerin hazırladıkları Anadolu!nun yedi bölgesinden yerel lezzetlerin tanıtıldığı stantlar kuruldu. Öğrenciler annelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri arkadaşları ile paylaşmanın sevincini yaşadılar.

Kaymakam Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması için yerli üretimin artması, israfın önüne geçilmesi, tasarruf yapılması ve yerli malının kullanılmalıdır." ifadesinde bulundu.

Etkinliğe, Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.