Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de yılın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
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Burhaniye'de yılın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

3 saat önce

Burhaniye ilçesinde, İlk hac kafilesi, Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin de katıldığı törenle uğurlandı.

Burhaniye'de yılın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, İlk hac kafilesi, Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin de katıldığı törenle uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi Kocacamide mevlit okunurken, uğurlama sırasında da dualar yapıldı ve hac çorbası ikram edildi.

Burhaniye'de 20 kişilik ilk hac kafilesi coşkulu törenlerle kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreni sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirilirken, duygusal anlar da yaşandı. Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hacı adaylarına hediye paketleri verirken, hayırlı yolculuklar diledi. Nizam Turizm yetkilisi Fuat Büke, uğurlama törenine katılanlara teşekkür ederken çorba ikramı yaptı. Kocacami önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşanırken, Emekli Vaiz Ramazan Daş' da dua yaptı. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Daş, "Allah, hepimizin dualarını kabul etsin. Sizlerin oralarda yapacağınız dualardan bizleri de hissedar etsin. Allah, tavaf ve vakfelerinizi kabul etsin. Allah, ülkemizin birik ve beraberliğini daim kılsın. Gönlünde olan herkese hacca gitmeyi nasip etsin Allah, hepinize hayırlı yolculuklar ihsan etsin" dedi.

20 hacı adayı yüzlerce vatandaş tarafından uğurlandı. - BALIKESİR
Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
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