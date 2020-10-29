Burhaniye'de yonca balyaları yandı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, ot yangını yonca balyalarının yanmasına neden oldu. Yangın, Memiş Mahallesi Eski Edremit yolu üzerindeki Küme Evler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Edremit Yolu üzeri Küme evler mevkiinde tarlanın kenarında başlayan ot yangını, yığılı olan yonca balyalarına sıçradı. Yangına gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, Mehmet Hotuk'a ait olduğu öğrenilen 90 adet yonca balyası zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR