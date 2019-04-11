Burhaniye'de Zeka Oyunları Finali Yapıldı

Burhaniye'de zeka oyunları finali yapıldıBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği zeka oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burhaniye'de zeka oyunları finali yapıldı



BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği zeka oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi. 3 günden beri devam eden yarışmalarda yaklaşık 400 öğrenci yarışırken, dereceye girenler Balıkesir'de düzenlenecek yarışmalara katılacaklar.

Zeka oyunları finali, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Salonunda yapılırken, yarışlar, Hedef 4, Pratik Bardaklar, Surakarta, Mangala, Reversi, Pentago ve Abalone dallarında yapıldı. Kaymakam Hüseyin Öner'de Faik Aktekin adlı örgenci ile Pentago oyununu oynadı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen tarafından verildi. Yarışmayı çok sayıda veli de izledi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden kaymakam Hüseyin Öner, "Bu gün Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda zeka oyunlarının finalini ve ödül törenini yaptık. Günümüzde, maalesef teknoloji bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir bağımlılık türü. Hem bunu aşmak, hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamama adına zeka oyunlarına önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda eğitim aldı ve okullarında bunu öğretmeye başladı. İlçe çapında zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye giren öğrencilerimiz Balıkesir'de ilçemizi temsil edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi. Rehber Öğretmen Mine Bunsuz da, "Burhaniye'de yaklaşık 3.5 yıldır zeka oyunları üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda öğretmenlerimiz eğitim alırken, okullarında kurslar açtılar Çocuklarımız bir yıldır yarışmalara hazırlandılar. Bu gün de burada çeşitli oyunlarda dereceye giren öğrencilerimiz final yarışması yaptı. Çok başarılı bir yarışma oldu. Hepsini kutluyorum" dedi. Öğrencilerden Fahrettin Özgören, "Ben Pentago da birinci oldum. Bu oyunu herkese tavsiye ediyorum Balıkesir de yarışacağım" dedi. Faik Aktekin de, "Bu gün turnuva oldu. Reversi oynadım. Birinci oldum. Bu oyun beni teknoloji bağımlılığından kurtardı. Herkese tavsiye ederim" dedi. Hüseyin Emre Ayhan ise, "Pratik bardaklar oyununda birinci oldum. Bu oyun sayesinde teknoloji bağımlılığından uzaklaştım Derslerimde de başarım arttı. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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